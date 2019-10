Presidente assina medida que garante 13º do bolsa família

A solenidade do anúncio do 13° salário para beneficiários do programa Bolsa Família, ocorreu na tarde desta terça-feira (15), onde o presidente Jair Bolsonaro, assinou a medida provisória que altera a lei 10.836/2004 para dispor sobre o pagamento do benefício financeiro relativo ao mês de dezembro de 2019 como abono natalino.

Durante a cerimônia o Ministério da Cidadania, Osmar Terra, responsável pela gestão do programa, informou que o custo total com o pagamento extra seria de R$ 2,5 bilhões. Atualmente, mais de 13 milhões de famílias recebem o benefício

“O programa atende cerca de 13,5 milhões de famílias com renda de R$ 85 a R$ 170 reais per capita, é um programa que ajuda as pessoas a se manterem um pouco acima do nível da pobreza, ela ajuda mas não resolve a condição de pobreza” explicou o ministro.

De acordo com Osmar esse será o maior repasse da história. “Serão R$ 33 bilhões repassadas esses anos, em dezembro todas as famílias receberão duas vezes o valor do repasse”, confirmou.

Osmar Terra explana que com todo os programas sociais, no Brasil o número de pessoas na miséria é muito restrito. “A grande maioria da população mais pobre esta acima da linha da pobreza” ele afirma que dentro de 60 no máximo todas as famílias estarão recebendo o bolsa família e o 13º salário.

