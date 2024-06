Comitê Empresa-Escola faz reunião por melhorias na educação

A quarta reunião do Comitê Empresa-Escola (Cempe) ocorreu nesta quarta-feira (5) com representantes do setor produtivo industrial, instituições de ensino e entidades públicas de Mato Grosso do Sul para discutir melhorias do ensino e o atendimento das demandas do mercado de trabalho.

A reunião foi realizada no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande com a presença do presidente da Fiems, Sérgio Longen, que avaliou o Cempe como instrumento adequado para construir uma solução que promova melhores resultados na educação. "Com muito orgulho anunciamos que o Estado tem o melhor salário para professores no Brasil, mas quando olhamos nossos números de resultados na educação, eles são preocupantes. As empresas têm dificuldade na contratação de mão de obra, temos um grande número de pessoas que não buscam trabalho e, ao mesmo tempo, não conseguimos evoluir com essas pessoas, nem na educação, nem no trabalho. Precisamos melhorar nesse aspecto. Este comitê tem condições de criar um novo modelo, para que a gente invista nos alunos e também nos profissionais que estão no mercado de trabalho", disse Longen.

Representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Paulo Corrêa destacou o papel do poder legislativo na construção de soluções educacionais para Mato Grosso do Sul. “A Assembleia Legislativa terá um grupo de trabalho, com a participação da Fiems, no sentido de fazermos a grande diferença na educação. Quando falamos em qualificação profissional, falamos em melhores oportunidades no mercado de trabalho, salários mais altos e maior qualidade de vida. A qualificação prepara os profissionais para se adaptarem às mudanças tecnológicas e promove o crescimento econômico sustentável do Estado”, afirmou Corrêa.

O secretário estadual de Educação, Helio Queiroz Daher, elogiou a iniciativa proposta pelo Cempe. “É sempre muito importante quando vemos que a pauta da educação se torna prioritária para o setor industrial. A sociedade em geral precisa começar a olhar a importância da formação na educação, para que possamos entregar estudantes bem formados”, afirmou Daher.

