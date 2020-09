Presidente do Comercial, Valter Mangini, morre de coronavírus

O presidente do Esporte Clube Comercial – MS, empresário Valter Mangini, perdeu a luta contra o coronavírus na manhã desta segunda-feira (28), em Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, Mangini estava internado no Hospital Regional há aproximadamente uma semana e piorou o estado de saúde nos últimos dias, precisando ser intubado.

O clube emitirá nota oficial logo mais.

