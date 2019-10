Presidente do PSL diz que Bolsonaro está afastado do partido

Sarah Chaves, com informações do G1

O presidente do Partido Social Liberal (PSL), deputado Luciano Bivar, afirmou nesta quarta-feira (9) que o presidente Jair Bolsonaro “Já está afastado” da legenda, e que não pode levar a "dignidade" da sigla.

Segundo o deputado, isso se deve ao argumento de Bolsonaro na terça-feira (8), quando orientou um apoiador que se apresentou como pré-candidato pelo PSL em Recife (PE) a esquecer o partido. O presidente pediu ainda que o apoiador não divulgasse um vídeo no qual citava Bivar, dizendo que o deputado está "queimado". "Esquece o PSL, tá ok? Esquece", disse Bolsonaro.

Bivar respondeu sobre se o presidente está afastado do partido e se já houve uma conversa entre eles. “A fala dele foi terminal, ele já está afastado. Não disse para esquecer o partido? Está esquecido".

O presidente do PSL também disse não saber o que se passa na cabeça de Bolsonaro e que quer "paz".

Bivar afirmou que é uma "falácia" dizer que a distribuição do fundo partidário motivou a briga de deputados com o grupo de Bolsonaro, e que o PSL não deixará de apoiar as medidas do governo.

O deputado disse também que nesta terça solicitou uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, para dizer que o PSL estará “sempre com os ministros” para aprovar matérias importantes para o país, e afirmou que, se Bolsonaro sair do PSL oficialmente, "não muda nada" para o partido no apoio a medidas para viabilizar a retomada da economia e o combate à corrupção.

"O que pretendemos é viabilizar o país. Não vai alterar nada se Bolsonaro sair, seguiremos apoiando medidas fundamentais. Não estamos em grêmio estudantil ele pode levar tudo do partido, só não pode levar a dignidade, o sentimento liberal que temos e o compromisso com o combate à corrupção", concluiu Bivar.

