Prestação de contas do Fundersul é aprovada durante reunião do Conselho de Administração

A prestação de contas do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul), referente ao segundo trimestre de 2024, foi aprovado pelo Conselho de Administração durante uma reunião realizada na terça-feira (13).

O período, que abrange os meses de abril a junho, registrou a aplicação de quase R$ 276 milhões em obras de infraestrutura, conforme os dados apresentados. No acumulado do primeiro semestre de 2024, o Governo do Estado investiu cerca de R$ 470 milhões dos R$ 1,7 bilhão previstos para o ano, seguindo o Plano de Aplicação de Recursos elaborado anualmente.

Sob a administração da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), foram destinados aproximadamente R$ 128 milhões aos municípios, R$ 183 mil para pavimentação e implantação de rodovias, mais de R$ 33 mil para pavimentação asfáltica, restauração e drenagem urbana, além de R$ 122 milhões para restauração, conservação e manutenção de rodovias. Também foram aplicados R$ 17,9 mil na construção, reforma e manutenção de pontes.

Os investimentos no primeiro semestre foram distribuídos da seguinte forma: 54% em pavimentação e implantação de rodovias, 36% em restauração, conservação e manutenção de rodovias, e 5% em construção, reforma e manutenção de pontes. Outros 5% foram destinados a obras urbanas, despesas do exercício anterior, manutenção de equipamentos e equipes de trabalho, além de projetos, licenciamentos ambientais e apoio técnico para fiscalização e controle de qualidade.

