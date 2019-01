Privatizações terão apoio técnico do BNDES

Da redação com informações da Agência Brasil

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, disse nesta terça-feira (8), que o banco tem um papel a cumprir dando apoio técnico às privatizações que forem propostas pelo governo federal e por governos estaduais. "Vamos ser parceiros. Obviamente a direção vai ser dada pelo secretário Salim Mattar. Mas vamos ser parceiros e proporcionando exatamente o apoio técnico e o que for necessário para fazer acontecerem essas privatizações", disse Levy.

Levy afirmou que há um potencial de criação de eficiência que pode ser obtido com as desestatizações. "Vai ser nesse sentido que vamos trabalhar juntos". Em relação aos estados, o banco vai cumprir o mesmo papel, quando esse for o direcionamento dos governos estaduais.

Levy disse que cada caso é um caso, mas que há boas experiências na área de saneamento. Na visão dele, esse é um modelo que pode ser valioso para estados que estão diante de desafios fiscais. "Para muitos estados, a desestatização pode ajudar a não só gerar um valor imediato, mas também reduzir perdas e ineficiências que se arrastam por muitos anos", concluiu.

