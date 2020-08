Procon CG inaugura posto de atendimento na Funsat

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Uma cerimônia rápida e sem aglomerações na manhã desta segunda- feira (3), inaugurou um novo posto do Procon de Campo Grande que ficará na Fundação Social do Trabalho (Funsat).

As pessoas que comparecerem à Funsat poderão, além de realizar os serviços já oferecidos como vagas de emprego, carteira de trabalho digital e entrada no seguro desemprego, terão a opção de realizar reclamações e pedir orientações através do Procon.

A ideia é que o local atenda a uma demanda significativa de consumidores que diariamente frequentam a fundação, e que esses consumidores tenham acesso facilitado aos serviços disponibilizados pelo órgão referentes às reclamações.

Serviço

A Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, com atendimento de segunda a sexta-feira das 7h30 às 13h30h, ou através do telefone (67) 4042-0585.

