Procon fiscalizará o comércio para evitar fraudes no Dia das Mães

O Procon de Campo Grande iniciou na quinta-feira (25) a Operação “Dia das Mães”, que fiscalizará os comércios destinados a venda de presentes, com a equipe de fiscalização.

Valdir Custódio da Silva, subsecretário do Procon de Campo Grande, diz que o foco será em perfumarias, lojas de eletrodomésticos e eletrônicos, já que eles mobilizam o maior número de consumidores.

“As lojas, em todos esses segmentos, já foram fiscalizadas em outras oportunidades. Por isso, vamos assegurar que o consumidor continue tendo seus direitos assegurados e que as boas práticas sejam mantidas” ressalta Valdir.

O subsecretário também afirma que as preocupações do Órgão são o cumprimento da lei que ampara o consumidor principalmente as condições de pagamento, nas vendas a crédito. “Tem que haver, além de preço à vista, a informação de preço a prazo, quantidade de parcelas e juros. Tudo isso deve estar visível diante do produto”

A operação também quer evitar as “armadilhas” para os consumidores como o preço divergente, propaganda enganosa e venda casada.

