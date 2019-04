Procon autua mercearia na Vila Cidade

O Procon estadual, notificou a mercearia Lopes, localizada no Jardim Vila Cidade, depois de constatar diversas irregularidades, inclusive produtos vencidos.

De acordo com o órgão, a equipe esteve no local que funciona como açougue e mercearia. Inúmeros produtos com prazo de validade vencida foram encontrados, entre eles, 36 unidades de bebida láctea, batata frita, leite pasteurizado, iogurte, refrigerantes, achocolatados, gelatinas, cervejas, farinha de trigo, biscoitos, frutas cristalizadas e ração para cães, entre outros.

Foram encontrados também 30 pacotes de mandioca descascada, sem informações sobre validade ou procedência. Embalagens com mofos ou avariadas foram observadas em produtos como abóbora picada, pêssego em calda e iogurtes.

Todos os produtos foram descartados na presença de funcionários do estabelecimento, tendo sido expedido auto de infração e dado prazo para os responsáveis apresentem defesa. Caso volte a ocorrer a desobediência ao Código de Defesa do Consumidor, o comércio ficará passível de multa.

