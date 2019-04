Procon registra 90% de variação nos preços de ovos de chocolates

As equipes da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), realizaram levantamento de preços de chocolates e ovos de páscoa no período de 1 a 10 de abril em estabelecimentos de Campo Grande. A variação de preço de um local para outro chegou aos 90%.

Foram pesquisados 155 itens de oito marcas em oito estabelecimentos comerciais. Do total de itens, 72 são divulgados pelo fato de constarem na totalidade dos locais onde o trabalho foi desenvolvido. Conforme o Procon, devido à variedade de marcas e produtos, o consumidor poderá ter dificuldade em estabelecer comparativos entre os preços.

Para o órgão o que se pode deduzir foi que existe variação de 9.0% (no caso do ovo baton garoto de 185 gramas que no Comper do bairro Monte Castelo custa R$ 43,59 e é encontrado no Walmart a R$39,99) enquanto a maior variação chega a 90.28% (levando-se em conta o ovo bis oreo, com 240 gramas, que encontrado no Fort Atacadista da Vila Célia por R$ 28,90 enquanto nas Lojas Americanas do Shopping Campo Grande o preço de venda é R$ 54,99).

Os preços foram verificados no Assai Atacadista (Mata do Jacinto), Atacadão (Coronel Antonino), Lojas Americanas e Carrefour ( Shopping Campo Grande), Supermercado Comper (Mascarenhas de Moraes), Hipermercado Extra (Tiradentes) Fort Atacadista ( Vila Célia) e Walmart ( Avenida Mato Grosso).

Evolução

Desenvolvendo trabalho conjunto com o setor de pesquisa e o setor de estatística, ambos do Procon Estadual estabeleceram termos comparativos determinando a evolução de preços entre os anos 2018 e 2019. Para que isso fosse possível, foram levados em consideração 29 itens que constavam nas duas pesquisas levando se em conta marcas e pesos.

De acordo com o levantamento, apenas um produto (ovo diamante negro) apresentou decréscimo ( -4,26%) em relação aos dois anos. Os restantes (28) comparados tiveram evolução positiva, o que representa 96,29% em termos de itens. Já se forem computados os valores médios dos ovos de páscoa e bombons comuns o percentual médio de aumento foi de 21,78%, ano contra ano.

