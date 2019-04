Em dois dias, Procon autua 12 agências bancárias na capital

Equipes de fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) realizaram diligências em 12 agências de cinco redes bancárias, somente em Campo Grande nos dias primeiro e dois de abril. Atendendo as inúmeras reclamações e denúncias de clientes.

As agências fiscalizadas pelo Procon Estadual foram o Banco do Brasil (Jardim dos Estados, Comando Militar e Júlio de Castilhos), Caixa Econômica Federal (Afonso Pena e 13 de Maio), Bradesco ( Júlio de Castilhos, Calógeras e duas na Marechal Rondon), Santander ( Marechal Rondon e Júlio de Castilhos) e Sicredi (rua 13 de Maio).

Todas as unidades bancárias foram autuadas. As irregularidades mais comuns são, demora no atendimento dos clientes que, em lei municipal, está previsto “tempo razoável”, o que é definido como até 15 minutos em dias normais, até 20 minutos em dias de pagamento de funcionários públicos e recebimento de tributos e, ainda, de 25 minutos em vésperas de feriados prolongados.

Foi notado, em todas as agências, a ausência de placas que identifiquem atendimento prioritário para idosos, gestantes, mães com crianças de colo, portadores de necessidades especiais e autismo e, principalmente, no encaminhamento em mesas.

Houve casos na Caixa Econômica que o cliente teve que esperar 1h40 e no Banco do Brasil o tempo de espera foi superior a duas horas.

Na maioria dos locais não existia exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Também vista como irregularidade, a falta de registro do término do atendimento nas mesas, o que impossibilita ao consumidor encaminhar reclamações. A expedição de senhas ou comprovantes em papel termosensivel, registrada em todas as agências é um dos itens considerados irregulares, uma vez que a sua duração é mínima.

Uma exigência contida em lei, a fixação de aviso onde contenha o número 151 (disque denúncia do Procon) é alvo de desobediência em grande número de unidades bancárias visitadas pela fiscalização do órgão estadual de defesa do consumidor.

