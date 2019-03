Com mais de duas mil irregularidades, Americanas Ã© autuada pelo Procon

Os agentes da Coordenadoria de Fiscalização e Denúncias do Procon Campo Grande encontraram na tarde desta quarta-feira (27), 2.265 produtos com irregularidades na Lojas Americanas da rua 14 de Julho, centro.

De acordo com a assessoria, foram encontradas irregularidades como, produtos com diferença nos preços expostos nas gôndolas e o valor registrado no caixa, produtos impróprios para o consumo expostos à venda, produtos violados, produtos vencidos e produtos sem precificação.

O estabelecimento foi autuado, tem o prazo de dez dias para prestar esclarecimento sobre o caso e poderá ser multado. De acordo com o subsecretário Valdir Custódio, o estabelecimento comercial infringiu os artigos 6º, e 31º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que tratam da apresentação de produtos ou serviços com informações corretas, claras e precisas, dentre outras normas.

O fato chegou ao conhecimento do Procon através de denúncia de um consumidor, pelo WhatsApp (67) 9 8469-1001.

