Drogasil e Drogaria SÃ£o Leopoldo sÃ£o autuadas pelo Procon

O Procon Campo Grande, realizou fiscalização de rotina na capital e autuou duas farmácias por irregularidades em preços de produtos vendidos. A Drogasil e Drogaria São Leopoldo do centro foram fiscalizadas e as operações devem continuar em diversas regiões da cidade.

De acordo com o órgão, as principais irregularidades encontradas foram problemas com preço como, por exemplo, produtos sem preços, precificação por meio de código ou unicamente por meio de código de barras e não ostensiva e dois preços para o mesmo produto.

Foram constatados produtos com avarias e com validade vencida, apagada ou borrada, sem validade ou não visível, e isso pode gerar um grave dano à saúde do consumidor.

Algumas obrigações específicas deste comércio estavam corretas. A exemplo de informações em placas sobre farmacêutico responsável e horário de trabalho, licença ou alvará sanitário, lista de medicamentos genéricos, lista atualizada com a identificação dos estabelecimentos públicos de saúde mais próximos. Também havia farmacêutico durante a fiscalização.

Deixe seu Comentário

Leia Também