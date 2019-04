Procon encontra irregularidades em agência do Bradesco, na capital

Uma das agências do Banco Bradesco localizadas na região central de Campo Grande, foi autuada pela equipe de fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) por descumprir determinações legais no que diz respeito a atendimento aos consumidores.

Entre as irregularidades registradas na unidade bancária, o tempo excessivo para atendimento aos clientes é a principal queixa pois, de acordo com a lei municipal 4303/05, em seu inciso II prevê que ocorra em “tempo razoável” o que é definido como até 15 minutos em dias normais, até 20 minutos em dias de pagamento de funcionários públicos e recebimento de tributos e, ainda, de 25 minutos em vésperas de feriados prolongados.

Mas de acordo com algumas senhas, cujo tempo foi acompanhado pela equipe, a demora chegou a uma hora e 10 minutos, em caso de abertura de contas. E não para por aí. As senhas distribuídas para atendimento nas mesas não preveem a opção prioritária para gestantes, mulheres com crianças de colo, idosos, portadores de necessidades especiais ou autismo.

A agência não possui em local de fácil acesso, copia do Código de Defesa do Consumidor e, nem mesmo, expõe de forma visível o número 151 para o cliente ter acesso ao Procon quando julgar necessitar fazer alguma reclamação ou denúncia. Outro problema é o fato da organização bancária emite comprovante de operações em papel termossensível o que, também, é proibido por lei.

