Procon autua Walmart por ter número insuficiente de caixas atendendo

Atendendo denúncias de consumidores e com objetivo de fazer cessar irregularidades que se configura em prejuízos para a comunidade, equipe de fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor - Procon-MS, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) realizaram diligência na loja do Supercenter Walmart localizado na avenida Mato Grosso onde encontraram problemas no que se refere ao atendimento aos clientes.

Considerado de maior importância, foi registrada a existência de 22 caixa, nos quais as pessoas poderiam efetuar pagamentos, entretanto, apesar da fila que se verificava no local, apenas quatro deles estavam disponíveis, ou seja, nos outros 18 não dispunham de atendentes causando transtornos às pessoas que lá estavam.

Em razão disso, foi expedido auto de infração e dado prazo para a direção local do estabelecimento apresentar defesa sob pena de ser adotada medida punitiva, de forma que tal irregularidade não venha a se repetir. Mais uma vez a fiscalização do Procon Estadual agiu em atendimento à reclamação de consumidores numa demonstração da importância de se registrar denúncias para que o órgão possa agir e, verdadeiramente, exercer a defesa daqueles que se sentirem prejudicados.

Deixe seu Comentário

Leia Também