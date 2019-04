Em dois supermercados, Procon encontra carnes e peixes impróprios para consumo

Em diligências, o Procon encontrou falha no armazenamento e produtos impróprios para consumo à venda nos supermercados São Paulo, no bairro Tijuca e no Mercado Todo Dia, na Vila Anahy.

A equipe do Procon registrou diversas irregularidades, inclusive no armazenamento de carnes e peixes. As diligências foram feitas entre os dias 11 e 12 de abril.

No mercadinho São Paulo, localizada no Jardim Tijuca, os principais problemas foram vários itens com prazo de validade vencido, produtos sem informações de validade ou com embalagens violadas (amassadas).

Fora do prazo que estariam liberados para venda 102 unidades de cerveja, entre garrafas e latas, com vencimento desde 01 de janeiro deste ano, 13 barras de chocolate além de caldo de carne, mistura para canja, iogurte e refrigerante.

Ainda, entre as ocorrências havia produtos sem especificação de validade e procedência entre os quais um peixe inteiro com cerca de três quilos, aproximadamente sete quilos de pucheiro e seis quilos de bucho bovino.

Já no mercado Todo Dia, localizado na Vila Anahy, várias irregularidades se repetem. Com embalagens avariadas tornando o produto impróprio para o consumo, foram encontrados aproximadamente 53 quilos de carnes diversas e miúdos congelados, cerca de 20 quilos de peixes entre pacus e pintados além linguiça calabresa, bacon e mandioca e, ainda, produtos vencidos ou sem especificação de origem ou prazo de validade, tais como: bucho bovino, polenta, bolos e biscoitos.

