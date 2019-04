Procon-MS encontra no Walmart produto 259,6% mais caro

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Uma pesquisa realizada por equipes da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), entre os dias 11 a 23 de abril, com foco em produtos de higiene pessoal e limpeza aponta variação de até 259,60% no preço de um dos produtos pesquisados.

Foram verificados os preços de 298 itens em nove estabelecimentos comerciais visitados. Do total de itens, o aparelho de barbear Bic Comfort, com duas unidades na embalagem, foi o que apresentou a variação de 259,60%.

No Supermercado Duarte o produto é vendido por R$ 2,50, no Walmart, o mesmo produto custa R$ 8,99.

O Extra Hipermercados foi o estabelecimento que apresentou a maior quantidade de itens com maior preço. O menor preço foi registrado no Fort Atacadista.

Segundo o superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, “novamente ficou demonstrada a conveniência de se pesquisar. A verificação de preços em diferentes estabelecimentos sempre resulta em economia para o consumidor”, comenta.

Os estabelecimentos comerciais pesquisados foram Assai Atacadista, avenida Fábio Zahran; Atacadão na avenida Costa e Silva; Comper Spipe Calarge; Carrefour no Shopping Campo Grande; Duarte Rede Econômica na Manoel da Costa Lima; Extra na rua Joaquim Murtinho; Fort Atacadista São Borja; Supermercado Pires na avenida Marquês de Pombal e Walmart na avenida Mato Grosso.

