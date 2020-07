Procon flagra produtos vencidos e diferença de preços nas Americanas do centro

As duas lojas Americanas do centro de Campo Grande foram alvos de ação do Procon Municipal no último dia 25 de junho, onde foram identificados descumprimentos às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nos locais, foram encontradas diferenças de preços nos produtos da gôndola para o caixa, sendo que os preços nos caixas estavam maiores do que os anunciados nas gôndolas, como o Box DVD Star Wars A Saga Completa preço na gôndola 199,99 no caixa 219,99. Produtos avariados, produtos sem preços e produtos vencidos que foram imediatamente descartados.

As fiscalizações foram realizadas após denúncias dos consumidores. Caso você, leitor, identifique alguma irregularidade pode procurar a unidade do Procon Campo Grande que funciona na Avenida Afonso Pena 3128, próximo a Prefeitura Municipal, ou entrar em contato pelo telefone 3314-3352.

