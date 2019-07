Procon-MS autua Lojas Americanas por divergência de preços

Priscilla Porangaba, com informações do Procon-MS

As Lojas Americanas, da avenida Júlio de Castilho, foi autuada por divergência no preço que aparecia na gôndola e o que era cobrado pelo caixa durante fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS).

Após denúncias, uma equipe de fiscalização esteve na loja e verificou vários produtos com irregularidades no preços. Uma marca de patins, por exemplop, que o preço na prateleira estava R$ 169,00, no caixa estava registrado por R$ 199,99.

Outra irregularidade encontrada foi o não cumprimento das ofertas anunciadas, como uma marca de fralda descartável. O produto estava anunciado por R$ 17,99, porém no caixa estava R$ 24,99.

A mesma divergência foi encontrada na venda de um absorvente, que estava anunciado por R$ 5,99, porém era cobrado R$ 7,99.

Os fiscais também encontraram diversos produtos expostos sem a devida precificação e também com falta de informação em relação ao desconto ofertados na compra de várias unidades.

Ocupom fiscal apresenta apenas o total do desconto no final do produto, impossibilitando a conferência no cumprimento da oferta nos produtos individualizados. Também foi constatado desconto menor do que deveria ter sido cobrado.

O auto de infração foi entregue, junto com um prazo para que os responsáveis pela unidade comercial apresentem justificativa e defesa.

