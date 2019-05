Procon-MS autua novamente agência do Bradesco

Matheus Henrique, com informações da Assessoria

Por meio de denúncias recebidas pelo aplicativo “fale conosco”, fiscais do Procon-MS estiveram, mais uma vez, em uma agência do Bradesco e constataram irregularidades comuns em diferentes agências do banco.

Na agência, localizada na avenida Costa e Silva, os ficais constataram a inexistência de senhas para atendimento prioritário nas mesas, a emissão de comprovantes de atendimento em papel termossensível, além da demora no atendimento dos serviços nos guichês, que estava sendo de aproximadamente meia hora. Segundo a legislação, em dias normais, o atendimento deve ser em no máximo 15 minutos.

Segundo o Procon-MS, as irregularidades no Bradesco são recorrentes. Todas as agências já fiscalizadas pelo órgão estadual apresentam o mesmo tipo de mau atendimento, o que provoca prejuízos aos clientes. A cada denúncia, se constado o ato de infração, a empresa pode receber multa.

