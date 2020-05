Procon-MS divulga diferença de preço de produtos do Dia das Mães; Saiba onde comprar

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), divulgou nesta quinta-feira (7), uma pesquisa de preços dos produtos mais tradicionais para presentes no dia das mães, comemorado no segundo domingo do mês, uma das ocasiões de maior movimento de vendas no comércio.

O Procon Estadual realizou a pesquisa no período de 30 de abril a 6 de maio, se concentrou nos itens mais procurados: relógios, telefones celulares, perfumes e flores. No decorrer dos levantamentos foram estabelecidos os produtos com maior e menor variação de preços, com objetivo de orientar as pessoas que ainda vão fazer suas compras.

No caso dos relógios com sete itens pesquisados, por exemplo, o Lince Pulseira de Couro está à venda nas lojas Riachuelo por R$ 179,90, enquanto na Renner o mesmo produto custa R$ 99,90, ou seja, diferença de 44,47%. Já o relógio Condor Pulseira Metálica é encontrado por R$ 169,99 nas Pernambucanas e R$ 179,90 nas demais lojas pesquisadas. A diferença é de 5,51%.

Para os smartphones , o levantamento envolveu 24 itens e a maior diferença de preços foi no Smartphone Apple Iphone 6S 32GB, que ficou em 40,43%, enquanto a menor diz respeito à Smartphone LG K50S 32GB com 4,91%%. O Apple está sendo comercializado por R$ 1.429,00 nas Pernambucanas e por R$ 2.399,00 nas Casas Bahia. Em referência ao LG K50S, os valores são de R$ 999,00 nas Casas Bahia e Magazine Luiza enquanto no Extra pode ser encontrado por R$ 949,99.

Já os perfumes tiveram os preços pesquisados. A diferença encontrada foi de 15,39% para Cacharel Anais Anais Premier Delice Feminino Eau de Toilette 30 ml, vendido por R$ 299,90 na Riachuelo e por R$ 259,90 na Renner. Por outro lado, a menor diferença encontrada foi de 0,18%. O perfume Lady Million Paco Rabanne Eau de Parfum 80 ml pode ser encontrado por R$ 499,90 na Anne Gachet e por R$ 499,00 na Renner, ou seja, diferença de apenas 90 centavos.

No tocante a flores , a maior diferença – 226,09% – diz respeito a buquê de flores do campo (médio), encontrado por R$ 46,99 no Pantanal Garden e por R$ 150,00 na Varanda Flores. Já a menor diferença – 50% – foi detectada na venda de cesta café da manhã tradicional com até 30 itens. Este produto está à venda na Lilys Black por R$ 100,00 e na Varanda Flores por R$ 150,00.

Confira todos os comparativos de preço reunidos pelo Procon:

Pesquisa Perfumes Dia das Mães - 2020

Pesquisa Relógios e Smartphones Dia das Mães - 2020

Pesquisa de Flores Dia das Mães -2020

