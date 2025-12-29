Procon-SP multa empresa de Virginia Fonseca em R$ 1,56 milhão por irregularidades

O Procon-SP aplicou nesta segunda-feira (29) uma multa de R$ 1.566.416,66 à WePink, empresa de cosméticos da influenciadora Virginia Fonseca, por diversas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), segundo o órgão. A informação foi divulgada pelo G1.

De acordo com o portal, a penalidade ocorre após sucessivas reclamações de consumidores, envolvendo problemas como atraso na entrega de produtos e de itens substituídos por defeito, pedidos incompletos e demora para estorno de valores. O Procon também apontou falhas no atendimento relacionado ao “direito de arrependimento”, que permite devolução e reembolso em até sete dias.

Além disso, a empresa deixou de informar dados obrigatórios no comércio eletrônico, como endereço físico e e-mail para contato. O valor da multa foi definido considerando a gravidade das infrações, a situação financeira da empresa e os benefícios obtidos.

O G1 tentou contato com a WePink, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.

