Professora cria “chaveiro de autodefesa” para ajudar mulheres

Pensando no cotidiano de muitas mulheres que já passaram ou temem sofrer algum tipo de agressão nas ruas, a professora universitária Ana Paula Gaiato criou uma espécie de chaveiro de autodefesa em formato de gatinho. Além de enfeitar, o objeto tem a função de proteger a mulher, caso necessite se defender de um possível agressor.

“Quem nunca andou com as chaves enfiadas entre os dedos não sabe o que é ser mulher”, desabafa a professora. Aparentemente fofo e inofensivo, o acessório é vendido a R$15. Feito por impressão 3D, o item pode fazer um bom estrago em quem ousar se aproximar.

A novidade já é sucesso nas redes sociais. A publicação de Ana Paula já rendeu mais de mil curtidas e centenas de pedidos pelo produto. “Achei que venderia uns 15, mas não dei conta de produzir essa semana pela quantidade de pedidos. Jamais esperava que teria uma repercussão tão grande”, conta.

Para Ana Paula, o sucesso de vendas não é exatamente motivo de alegria. “É horrível pensar que só estamos seguras com algo que possa machucar uma pessoa ou com um homem do lado”, lamenta.

