Programa Casa em Dia: Beneficiários da EMHA podem quitar as dívidas ainda esse ano

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários lançou nesta segunda-feira (16), a última chamada para quem deseja aproveitar os descontos do Programa Casa em Dia, que tem como objetivo incentivar beneficiários com parcelas atrasadas a quitarem suas dívidas. Durante a iniciativa, os mutuários podem regularizar seus débitos com descontos de até 100% sobre juros e multas.

O diretor-presidente da EMHA, Cláudio Marques, destacou a importância da campanha. “Hoje, mais de 8 mil famílias estão com parcelas em atraso. O programa é uma oportunidade para que elas iniciem 2025 com suas unidades regularizadas, sem a preocupação com possíveis retomadas dos imóveis ou ações judiciais.”

Além dos descontos para pagamentos em atraso, os mutuários adimplentes também têm vantagens. Aqueles que mantiverem suas parcelas em dia durante a campanha poderão concorrer, pelo programa Casa em Dia, à quitação total ou parcial de seus imóveis. O sorteio anual contempla 24 beneficiários, distribuídos da seguinte forma:

6 quitações integrais (100%) do saldo devedor, com entrega do título definitivo do imóvel;

6 quitações de 70% do saldo devedor;

6 quitações de 50% do saldo devedor.

Durante o período do programa, os mutuários que desejarem quitar integralmente seus financiamentos poderão obter um desconto de 30%. “Esse benefício, previsto em lei, é um incentivo para quem cumpre o compromisso de pagar em dia. Muitas vezes, a pessoa já está perto de quitar o imóvel e consegue finalizar o financiamento com esse desconto”, explicou Cláudio.

Os valores arrecadados com os pagamentos de cada boleto são revertidos em novos financiamentos e projetos habitacionais para atender mais famílias de Campo Grande, que aguardam por uma oportunidade de habitação de interesse social. “Quem já mora em sua casa e mantém os pagamentos em dia ajuda outras pessoas que ainda lutam por esse sonho. Os recursos arrecadados com esta e outras campanhas de regularização são direcionados para beneficiar novas famílias”, ressaltou o diretor.

Atendimento e informações - Os interessados em renegociar suas dívidas ou obter mais informações sobre os descontos e condições de pagamento podem buscar atendimento na sede da EMHA, localizada no Pátio Central Shopping (Rua Marechal Rondon, 1380 – Centro, ao lado da loja Marisa), ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp (67) 3314-3900. É orientado que a pessoa leve um documento pessoal caso não se recorde dos dados do financiamento. O pagamento deve ser feito somente em dinheiro, e o mutuário pode realizar saques no caixa eletrônico 24 horas localizado em frente à agência, caso necessário.

