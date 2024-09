Programa Sanear Rural levará água tratada para 12 comunidades rurais na Capital

Ao todo, 600 famílias, mais de 1,8 mil pessoas serão beneficiadas pelo programa Sanear Rural lançado pela Águas Guariroba, que levará água tratada para 12 comunidades rurais de Campo Grande.

Conforme o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, o programa tem como objetivo levar tratamento para a água dos poços comunitários das comunidades e assentamentos rurais, que não estão incluídas nas obrigações contratuais da concessionária.

“Estamos indo além das obrigações que estão estabelecidas em contrato para cumprir o nosso propósito de levar água tratada e de qualidade para todas as pessoas. O Sanear Rural representa o compromisso que temos trazer mais saúde, qualidade de vida e dignidade para toda Campo Grande”, pontua o diretor-presidente.

Por meio do Programa, serão implantados cloradores, que farão a desinfecção da água dos poços que abastecem as comunidades. A desinfecção promove a retirada de bactérias e vírus, tornando a água potável para consumo humano. “Todo o custo da implantação do programa será por parte da Águas Guariroba, que também fornecerá as pastilhas para a reposição conforme a necessidade de cada sistema, além das análises da água para acompanhamento da eficiência do tratamento”, explicou Isadora Andrade Silva, Coordenadora de Operações.

A água de Campo Grande, considerada uma das melhores do país, é testada e aprovada em laboratório diariamente, a cada hora. São avaliados índices sobre cor da água, turbidez, concentração de cloro residual livre, fluoreto, pH e coliformes totais.

Os líderes comunitários ou responsáveis pelos poços nas comunidades receberão treinamento sobre o tratamento para realizar a troca das pastilhas e também terão contato direto com a concessionária para a solicitação das pastilhas quando necessário.

Para a líder da Comunidade Três Barras, Maria Kátia, o Sanear Rural terá impactos na saúde e educação das famílias. “Eu penso que o programa será benéfico para a população não só com uma água de melhor qualidade, mas também poderá ajudar a comunidade com orientações sobre o consumo e importância da água tratada”, disse.



