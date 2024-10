Programa Voa Brasil vendeu 16 mil passagens em 3 meses

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) divulgou, nesta quinta-feira (31), os dados sobre o Voa Brasil, programa do governo federal que oferece passagens aéreas dentro do país por até R$ 200.

Segundo a Pasta, foram vendidas aproximadamente 16 mil passagens aéreas para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em três meses de operação do programa, que tem como objetivo tornar o transporte aéreo no Brasil mais acessível por meio de passagens domésticas a partir de R$ 200 por trecho.

“São pessoas que estão conseguindo reencontrar familiares ou conhecer um neto que mora distante, ou simplesmente viajando para aproveitar a vida. O programa traz dignidade e autoestima a pessoas que não costumam viajar ou mesmo que nunca viajaram de avião”, comentou o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho.

As passagens, que só podem ser adquiridas por aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), devem ser adquiridas exclusivamente no site do Voa Brasil no portal do governo.

Os principais destinos ficaram concentrados nas regiões Sudeste e Nordeste, que tiveram, respectivamente, 44% e 40% das passagens adquiridas, com seis dos 10 destinos mais procurados ficando no Nordeste, três no Sudeste e um no Centro-Oeste.

