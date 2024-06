Projeto busca incentivar consumo de plantas não convencionais

Em parceria com o Recanto das Ervas, o Sesc MS lança nos dias 20 e 21 de junho, o projeto PANC – Futuro na Mesa, com a proposta de incentivar a inserção das PANC (plantas alimentícias não convencionais) e frutos do cerrado na alimentação diária de escolas e instituições sociais.



“Esse novo projeto irá complementar o trabalho social e sustentável que já vem sendo realizado há muitos anos pelo Sesc Mesa Brasil com o aproveitamento integral dos alimentos, que visa promover a segurança alimentar e nutricional, combatendo, desta forma, a fome e o desperdício de alimentos”, explica a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro. Além disso, o projeto pretende fortalecer a autonomia alimentar das famílias e a economia circular, promovendo uma alimentação saudável e sustentável.

O lançamento será no dia 20, às 19h no auditório do CREA/MS, com um painel de debates que contará com a participação da jornalista Márcia Chiad, criadora do Recanto das Ervas e da nutricionista e criadora do termo PANC no Brasil, Irany Arteche



No dia 21 haverá um dia de campo na Agrofloresta Flor do Cerrado Brasil, localizada no Indubrasil. Os participantes, já selecionados previamente, terão contato com uma variedade de mais de 50 espécies de plantas comestíveis e ainda terão a oportunidade de degustar produtos à base dos frutos do cerrado e de PANC.



O público-alvo da ação são autoridades, servidores das secretarias de educação, saúde e assistência do estado e município, educadores, merendeiras, cozinheiros e cozinheiras das entidades atendidas pelo Sesc Mesa Brasil, acadêmicos e professores dos cursos de nutrição, gastronomia e agronomia de universidades públicas e particulares.

