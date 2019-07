Quinta edição da “Corrida das Drag” tem início neste sábado

O Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG) durante quatro sábados será palco da quinta edição da “Corrida das Drag”, primeiro encontro acontece neste sábado (6), às 17h e só acaba às 22h, com exibições de filmes temáticos LGBT, apresentação de DJs e performance drag, e o “Mortal Kombat”, a famosa batalha de dublagem ao vivo.

Segundo a coordenadora do CCJOG Luciana Kreutzer, além de um encontro que celebra a arte das drag queens da cidade e do Estado. “A Corrida das Drag evolui em 2019 ao se apropriar de um espaço público, contribuindo para o rompimento das barreiras do preconceito: “O Centro Cultural reconhece a arte drag como uma importante linguagem contemporânea, e entende que como todas as linguagens artísticas, deve se fazer presente nos espaços destinados para tal”. afirma

A realizadora do evento, Pamella Yule conta que há poucos anos começaram a aparecer mais, deixando de ser algo marginalizado. “Estarmos este ano no Centro Cultural do Governo do Estado é um avanço na luta pelo nosso reconhecimento como artistas, levando essa vivência para outros públicos”, completou.

A Corrida das Drag surgiu para juntar os fãs de RuPaul’s Drag Race, um reality show estadunidense que procura singularidade e talento de uma drag queen. Tudo começou no intuito de assistir os episódios da 8ª temporada e ao mesmo tempo dar espaço para drag queens locais se lançarem.

Este ano contará com a participação de oito drag queens que irão competir entre si o título de Pantanal Superstar 2019. Serão shows acompanhados de batalhas de dublagens ao vivo (Mortal Kombat) onde o público decide quem é a grande vencedora da noite.

