Reinaldo e ex-governadores serão homenageados na Assembleia

A Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), outorgará a Comenda do Mérito Legislativo em reconhecimento aos governadores que fizeram e fazem parte da história do Estado e do parlamento sul-mato-grossense. A solenidade será no dia 13 de agosto, terça-feira, às 19h30, no Plenário Deputado Júlio Maia.

A programação da semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), entre os dias 12 e 16 de agosto, conta com duas sessões solenes.

O evento faz parte da comemoração dos 40 anos da promulgação da 1ª Constituição Estadual e dos 30 anos da 2ª Constituição Estadual. A Mesa Diretora da Casa de Leis, em ata lida pelo presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa (PSDB), instituiu uma Comissão Mista para organização do calendário de festividades que ocorrem ao longo do ano.

Sessões ordinárias e CCJR

De terça a quinta-feira, os deputados se reúnem para as sessões ordinárias a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. Os parlamentares também realizarão quarta-feira (14), às 8h, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) para análise das matérias que tramitam na Casa de Leis.

Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9.

