Reinaldo presidirá Consórcio Brasil Central em 2019

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, acaba de ser eleito para uma função que aumentará sua visibilidade a nível nacional.

Em reunião nesta manhã, em Brasília, Reinaldo foi conduzido ao cargo de presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central. O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel e o secretário da Semagro, Jaime Verruck serão os representantes do estado no Conselho de Administração do Consórcio Brasil Central.

Consórcio Brasil Central

Criado em 2015, o Consórcio Brasil Central tem objetivo de fomentar o crescimento individual e regional dos estados participantes com base na cooperação entre os governadores locais. O bloco é formado pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e Maranhão, além do Distrito Federal.

