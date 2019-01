Novo presidente do Consórcio Brasil Central será escolhido nesta quinta

Governadores que compõem o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central vão escolher nesta quinta-feira (24) o novo presidente do bloco. Com a presença do governador Reinaldo Azambuja, a assembleia geral do grupo será realizada a partir das 9h em Brasília, Distrito Federal.

Criado em 2015, o Consórcio Brasil Central tem objetivo de fomentar o crescimento individual e regional dos estados participantes com base na cooperação entre os governadores locais. O bloco é formado pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e Maranhão, além do Distrito Federal.

A primeira reunião do ano inicia com a eleição do novo presidente. Estão previstas a participação de todos os chefes de estado: Ibaneis Rocha (Distrito Federal), Ronaldo Caiado (Goiás), Mauro Mendes (Mato Grosso), Reinaldo Azambuja (Mato Grosso do Sul), Marcos Rocha (Rondônia), Mauro Carlesse (Tocantins) e Flávio Dino (Maranhão).

Depois da eleição, os gestores vão indicar secretários estaduais para o Conselho Administrativo do Consórcio e irão tratar das perspectivas para 2019. Estão na pauta temas sobre o mercado comum do Brasil Central; desenvolvimento integrado; competitividade; produtividade; infraestrutura; logística; e transportes.

