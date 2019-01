Reinaldo anuncia replanejamento para estabelecer obras prioritárias

O governador Reinaldo Azambuja anunciou que o estado fará um replanejamento do sistema viário para estabelecer as obras prioritárias que serão executadas a partir desse ano, seja na implantação asfáltica ou restauração e manutenção, com atenção especial às rotas de escoamento da produção agrícola. A definição de metas para a infraestrutura também incluirá estudos sobre as pontes de madeira em estradas de tráfego pesado.

Reinaldo se reuniu com os chefes das 17 regionais da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), nesta terça-feira (22), ao lado do secretário estadual de Infraestrutura, Murilo Zauith, e do secretário-adjunto da pasta, Luiz Roberto Martins Araújo, e apresentou detalhes do plano de trabalho que será desenvolvido para os próximos anos no setor. “Vamos continuar exigindo serviços de qualidade em nossas obras”, cobrou.

Durante a reunião, o governador afirmou que essa metodologia de trabalho deve continuar com a mesma serenidade e rigor para o próximo quadriênio e que o estado continuará apoiando os municípios na manutenção de suas estradas vicinais e urbanas, contudo, esclareceu que os recursos do Fundersul serão direcionados a boa trafegabilidade das vias estaduais.

“Estradas vicinais não é obrigação do estado, mas não deixaremos de atender os municípios”, afirmou Reinaldo, lembrando que 25% dos recursos do Fundersul – cerca de R$ 170 milhões anuais – são hoje destinados às prefeituras para atender a essas demandas.

