Estado abre seleção com salários de até R$ 4 mil

O Governo do Estado está com dois processos seletivos abertos na área da educação, para preenchimento de vagas, com salários de R$ 3 mil e R$ 4 mil. Os aprovados vão atuar no Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano). A abertura do processo se deu em função da desistência de candidatos aprovados nos Processos Seletivos realizados ainda em 2018. Os editais estão publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (17).

O primeiro edital, publicado na página 1 do DOE, é direcionado para o preenchimento de quatro vagas, com salários de R$ 3.000,00, nas funções de educador de participação cidadã – educador social; educador de qualificação profissional – telemática; educador de ensino fundamental – matemática; educador de ensino fundamental – inglês. Já o segundo edital, a partir da página 4, oferta a vaga de assistente pedagógico de núcleo, com vencimentos de R$ 4.000,00 e carga horária de 40 horas semanais.

Para concorrer, os candidatos devem preencher as fichas de inscrição e comparecer ao Centro de Formação Mariluce Bittar, no bairro Arnaldo Estevão de Figueiredo, em Campo Grande, exclusivamente nos dias 21 e 22 de janeiro, no período das 8h às 13h, para realizar a entrega da ficha de inscrição, declaração de disponibilidade de tempo e o formulário do curriculum vitae, conforme os anexos dos editais, devidamente preenchidos, impressos e assinados. Os anexos, com as fichas de inscrição, para download, estão disponíveis na página da Secretaria de Estado de Educação (SED).

