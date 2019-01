SED abre seleção para contratar assistente de atividades educacionais

A Secretaria de Estado de Educação (SED) abriu, nesta quinta-feira (17), o processo seletivo simplificado para contratação de assistente de atividades educacionais que deverão executar as ações estabelecidas na Proposta de Educação Integral das unidades de Ensino Fundamental integrantes do Programa Escola da Autoria. Ao todo, são 74 vagas em 17 municípios de Mato Grosso do Sul.

O edital publicado hoje no Diário Oficial do Estado (DOE), apresenta o quantitativo de vagas por escola em cada município, além das fichas para cadastro e local para as inscrições. Cliqui aqui e saiba mais .

Vale ressaltar que a documentação comprobatória de escolaridade, currículo e documentos pessoais serão conferidos no ato da entrega, na presença do candidato. Os documentos exigidos deverão ser entregues das 8h às 11h e das 13h às 17h30, nos locais que constam no edital.

