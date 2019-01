Confira o resultado da seleção para auxiliar pedagógico da Semed

Da redação com assessoria

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) publicou nesta sexta-feira (18), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o resultado da classificação dos candidatos considerados aptos para convocação no processo seletivo simplificado para auxiliar pedagógico especializado.

O resultado é referente ao processo seletivo do edital nº 36/2018, de 5 de dezembro de 2018 para atendimento à Rede Municipal de Ensino (Reme). Os candidatos considerados aptos para convocação no processo seletivo deverão se apresentar na divisão de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida), conforme datas e horários a serem publicados posteriormente no Diogrande.

O auxiliar pedagógico especializado terá carga horária de 20h/a, de acordo com a classificação, disponibilidade e demanda da Reme. Esse profissional poderá ser remanejado de acordo com o interesse e conveniência da administração, garantindo-se o atendimento aos alunos público-alvo da educação especial.

Os aprovados que não forem contratados terão os nomes cadastrados e armazenados no banco de dados da Semed tendo em vista a designação para a função de auxiliar pedagógico especializado nas unidades Rede Municipal de Ensino, mediante a necessidade e a demanda.

Clique aqui e confira o edital e a lista classificatória.

