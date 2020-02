Reinaldo ressalta novo dado positivo sobre economia de MS

Priscilla Porangaba, com informações do O Globo

O governador Reinaldo Azambuja publicou em seu perfil no Facebook que Mato Grosso do Sul é o 3º estado do país que mais investiu proporcionalmente em 2019, segundo mostra um levantamento feito pelo jornal O Globo.

O dado mostra que outros estados “lutaram” para manter as contas em dia e que MS destinou 7,6% das receitas ao investimento público.

O governador ainda acrescenta que o estado está entre os 10 do Brasil que mais avançaram na qualidade da educação, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do ensino médio.

Ele finaliza a publicação falando da gestão do ano passado. “Resultado de uma gestão responsável e eficiente, que fez o dever de casa, reduzindo secretarias e fazendo as reformas necessárias para que o estado continuasse com as contas em dia e ainda crescendo e fazendo as entregas à população, finalizou.

