Relatório aponta que tarifas aéreas globais devem ficar mais caras em 2025

A mais recente previsão da American Express Global Business Travel Group Inc. revelou que, para o ano de 2025, as tarifas aéreas globais devem ficar mais caras, com o preço dos bilhetes refletindo fatores como custos mais altos e interrupções na cadeia de suprimentos.

Esse aumento mais lento nos preços é uma estabilização em relação aos aumentos acentuados pós-Covid deste ano, explicou o gestor global de viagens corporativas em seu relatório anual sobre o custo de voar.

Ainda segundo o relatório, as tarifas na maioria das rotas vão subir, embora o tamanho dos aumentos provavelmente varie muito por região. Por exemplo, América do Norte e a Europa devem ver aumentos de cerca de 2%, enquanto a Ásia e a Australásia, que estão entre as últimas regiões a relaxarem as restrições pandêmicas, devem sofrer com aumentos próximos a 14%.

Cálculos da Bloomberg News, com base nos dados da Amex GBT, mostram que algumas tarifas podem retornar aos altos níveis pós-pandemia em 2025.

O relatório ainda acrescenta que os principais fatores por trás do aumento incluem salários crescentes e escassez de pessoal, motivado por disputas trabalhistas em andamento na América do Norte, e o alto custo do combustível da aviação, que vê instabilidade em meio às tensões geopolíticas contínuas.

