Resultado do Concurso Nacional Unificado será divulgado já no próximo mês

O resultado do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como “Enem dos Concursos” e que teve provas aplicadas em 18 de agosto deste ano, será divulgado em pouco mais de um mês, em 21 de novembro.

Nesta semana, na quinta-feira (17), serão divulgados os resultados dos recursos da discursiva/redação, que foram interpostos no dia 9 deste mês. Também já se encerrou o prazo de envio de Títulos.

O resultado preliminar da avaliação de Títulos deve ser divulgado em 4 de novembro e os candidatos poderão interpor recursos entre 4 e 5 de novembro.

É somente suas semanas depois, no dia 21 de novembro, que os resultados finais serão divulgados. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), os aprovados devem ser convocados para seus cargos já no início de 2025.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também