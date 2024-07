São Julião elege diretoria hoje

A Eleição do Hospital São Julião de Campo Grande ocorrerá nesta sexta-feira (19), às 18h, no Centro Convenções do Hospital. A Chapa é composta pelos seguintes membros:

Diretoria Executiva: Presidente: Carlos Augusto Melke, Vice-Presidente: Adriana Sato Longen, Diretor Executivo: Flávio Vieira Carvalho, Tesoureiro: Valdmario Rodrigues Junior, Vice-tesoureiro: Daniela Ribeiro Miglioli, Secretário: Luiz Pedro Guimarães, Vice-secretário: Cesar Quintas Guimarães.

Conselho Fiscal: Titulares: Carlos Alberto Pael Farias, Alexandra Cassia Neves de Azevedo Carvalho, Luca Bueno Nogueira, Suplentes: Maria Eugênia Medeiros, Sérgio Luiz Reis Furlani, Abdul Karin Hussein.

Diante da inscrição de chapa única, os associados deverão assinalar 'SIM' ou 'NÃO'.

Segundo a Associação de Auxilio e Recuperação dos Hansenianos, a eleição será iniciada pontualmente, encerrando às 19h. Na sequência, será feita a contagem dos votos e o resultado será divulgado.

