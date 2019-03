Segue aberto prazo para cadastro na Agehab

Segue aberto até 30 de abril de 2019 o prazo para atualização cadastral na Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), que vai destinar à população de Campo Grande 602 moradias nos bairros Portal das Laranjeiras, Sírio Libanês e Jardim Aero Rancho.

Inscrições e atualizações de cadastro podem ser feitas pelo site da Agehab ou em um dos três postos de atendimento do Fácil, que funcionam das 8h às 14h. Contudo, a diretora-presidente da Agência de Habitação, Maria do Carmo Avesani Lopez, destaca a praticidade do cadastro pela internet.

“É uma forma rápida e fácil de agilizar o processo, já que evita filas e tempo de espera no atendimento”, afirma Maria do Carmo. Se a preferência do cidadão for pela inscrição ou atualização presencial, três endereços estão disponíveis:

- Fácil General Osório, localizado na rua Santo Ângelo, 51 Coronel Antonino;

- Fácil Guaicurus na avenida Gury Marques, 5111 Universitário;

- Fácil Aero Rancho na avenida Marechal Deodoro, 2606 Aero Rancho.

Para o cadastro presencial é necessários apresentar RG, CPF, comprovante de estado civil, certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos e comprovante de residência, além do comprovante de renda, carteira de trabalho, número de Cadastro Único (NIS) e, se for casado, documentos do cônjuge.

