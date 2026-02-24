Menu
Menu Busca terça, 24 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Geral

Segunda parcela do IPVA 2026 vence na sexta-feira em Mato Grosso do Sul

Contribuintes devem ficar atentos ao prazo para evitar multas e garantir regularidade do veículo

24 fevereiro 2026 - 18h49Taynara Menezes
Desde novembro, os boletos do IPVA estão disponíveisDesde novembro, os boletos do IPVA estão disponíveis   (Foto: Governo MS)

A segunda parcela do IPVA 2026 vence nesta sexta-feira (27) em Mato Grosso do Sul. O pagamento em dia evita multas e garante a regularidade do veículo, prevenindo problemas no licenciamento.

A primeira parcela venceu em 30 de janeiro. Quem não optou pelo pagamento em cota única, que ofereceu 15% de desconto, pode parcelar o imposto em até cinco vezes:

2ª parcela: 27/02

3ª parcela: 31/03

4ª parcela: 30/04

5ª parcela: 29/05

Desde novembro, os boletos do IPVA estão disponíveis somente em formato digital, permitindo maior planejamento financeiro.

A base tributável do estado conta com cerca de 870 mil veículos. O valor mínimo é R$ 30 para motocicletas e R$ 55 para demais veículos, com ampla lista de isenções, incluindo PCD, GNV, veículos antigos, oficiais e do setor produtivo.

Mais informações estão disponíveis no site da Sefaz: www.sefaz.ms.gov.br/ipva.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Primeiro dia do evento
Geral
Primeiro dia do Delas Day 2026 traz inspiração, aprendizado e conexão entre mulheres de todo o MS
O congresso traz painéis conduzidos por especialistas e autoridades
Geral
Congresso inédito capacita advogadas para fortalecer rede de proteção e combater violência doméstica
Fachada TSE
Geral
Faltam 71 dias para regularizar o título: veja como solicitar, transferir ou atualizar seus dados
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande
Divulgação / MPMS
Interior
Ministério Público investiga danos ambientais após rompimento de barragem em Terenos
A vítima foi socorrida em estado grave
Justiça
Homem que atirou contra desafeto no Santa Luzia é julgado por tentativa de homicídio
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Justiça
Assistente educacional pega 15 anos de prisão por estupro em escola de Campo Grande
Dez detentos foram treinados para a produção
Geral
Fraldas geriátricas produzidas por detentos são doadas a lar de idosos e hospital em MS
STF; justiça
Política
Ordem dos Advogados aciona STF e pede fim do inquérito das Fake News
Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Política
STF proíbe governo de executar emendas indicadas por Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Mais Lidas

Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Discussão entre jogadores aconteceu após o gol do Real Madrid
Esportes
Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital