Segunda parcela do IPVA 2026 vence na sexta-feira em Mato Grosso do Sul

A segunda parcela do IPVA 2026 vence nesta sexta-feira (27) em Mato Grosso do Sul. O pagamento em dia evita multas e garante a regularidade do veículo, prevenindo problemas no licenciamento.

A primeira parcela venceu em 30 de janeiro. Quem não optou pelo pagamento em cota única, que ofereceu 15% de desconto, pode parcelar o imposto em até cinco vezes:

2ª parcela: 27/02

3ª parcela: 31/03

4ª parcela: 30/04

5ª parcela: 29/05

Desde novembro, os boletos do IPVA estão disponíveis somente em formato digital, permitindo maior planejamento financeiro.

A base tributável do estado conta com cerca de 870 mil veículos. O valor mínimo é R$ 30 para motocicletas e R$ 55 para demais veículos, com ampla lista de isenções, incluindo PCD, GNV, veículos antigos, oficiais e do setor produtivo.

Mais informações estão disponíveis no site da Sefaz: www.sefaz.ms.gov.br/ipva.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também