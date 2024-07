Sem proteção, idoso é flagrado fazendo "faxina" na cobertura de loja no Centro; veja

Que o Centro de Campo Grande não é para os fracos, isso já não é novidade, mas uma situação flagrada na noite de quinta-feira (4) na Rua 14 de Julho, no coração da Capital, só reforça essa afirmação.

Em vídeo enviado por leitora ao WhatsApp do JD1, é possível ver o flagra do que aparenta ser um senhor de idade varrendo, com muita disposição, a parte superior da fachada de uma das várias lojas na Rua 14 de Julho.

Surpresa com a situação, a leitora até chega a reforçar que “esse tá bem”, se referindo a disposição do senhor de idade em limpar o local, algo que muitos mais jovens nem sequer teriam coragem.

Apesar da cena um tanto quanto ‘estranha’, os motoristas que passavam pela via só seguiram com a viagem, sem ligar muito para o que estava acontecendo, só reforçando a ideia que o Centro da Capital não é para os fracos.

Confira a situação:

