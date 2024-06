Sem trabalhar para cuidar da filha autista, mãe pede ajuda para pagar despesas da família

Sem condições para custear as despesas da casa, já que não pode trabalhar fora para cuidar da filha autista, Lidiane Thais de Souza Soares, de 35 anos, está vendendo uma rifa para arrecadar dinheiro para a família.

Mãe de três 3 filhos, Lidiane contou à reportagem que a caçula, de 4 anos, foi diagnosticada com autismo e tem uma deformidade no intestino – condições que exigem medicamentos, leite especial e fraldas. Atualmente, a dona de casa se desdobra para oferecer o sustento da família com apenas R$ 750,00 mensais, dinheiro este de pensão e de benefício do bolsa família.

“Essa renda que tenho, infelizmente, não cobre nem metade dos gastos. Sempre que posso faço pães, vendo alguma coisa, mas ultimamente não tenho conseguido porque minha filha tem muitas crises e demanda muito cuidado. É bem complicado”, lamentou.

Pedido de ajuda

Com diagnóstico de autismo, a pequena Sarah tem direito ao recurso do Loas (Lei Orgânica da Assistência Social), no entanto, o benefício ainda não foi concedido. “Estou esperando porque vai nos ajudar muito, mas até lá preciso de ajuda, que comprem rifa para ajudar”, pediu a mãe.

Lidiane está vendendo uma rifa a qual cada número é tem o custa R$ 20,00. Segundo ela, o prêmio será um PIX no valor de R$ 200,00 e será revelado apenas depois que todos os números forem vendidos.

Aqueles que puderem ajudar a família, podem comprar a rifa ou fazer doações diretas para a chave PIX: 03348909180. O telefone para contato de Lidiane é: (67) 99145-8225. Ajude!

