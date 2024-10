Senac MS inaugura carreta para levar cursos de gastronomia no Estado

Em evento no Comando Militar do Oeste (CMO), na quinta-feira (10), o Senac MS inaugurou sua carreta de gastronomia que oferecerá os primeiros cursos aos militares, com início neste mês de outubro.

O objetivo da carreta é levar qualificação itinerante e atender diversas localidades no Estado.

Segundo o diretor regional do Senac, Vitor Mello, a ampliação da oferta de cursos é necessária para a inserção no mercado de trabalho e que a carreta de gastronomia vem somar esforços nesse sentido. “Essa é a missão do Senac, educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, formando profissionais comprometidos e que contribuam para o desenvolvimento do nosso Estado. Iniciamos esse projeto da carreta da gastronomia aqui no CMO, um grande parceiro do Senac há muitos anos, e futuramente iremos atender as demandas de todo o Estado”, afirma.

O primeiro curso, realizado na carreta, será o Garde Manger: Preparo de Saladas e Molhos Frios, com 40 horas-aula e início dia 21 de outubro. Outros cursos já definidos, que serão realizados no CMO para os jovens militares, são o preparo de drinks e coquetéis, canapés frios e quentes, técnicas de decoração com frutas e legumes, cozinha pantaneira e preparo de pizza.

A unidade móvel tem capacidade para atender 20 alunos em cada curso.

Segundo o comandante do CMO, general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha, a parceria com o Senac proporciona a oportunidade de qualificação aos jovens militares. "São duas instituições de muito respeito e muita qualidade, que pensam no Brasil do futuro, na colocação dos jovens no mercado de trabalho. Recebemos todos os anos uma grande quantidade de jovens para prestar o serviço militar, que posteriormente retornam para a sociedade e que precisam ter um conhecimento que os encaixem no mercado de trabalho. E o Senac faz esse trabalho de forma brilhante, nos ajuda a preparar esses jovens para retornar à sociedade", diz.

Unidades móveis

O Senac MS já conta com outras duas unidades móveis, de tecnologia e gestão, equipadas com laboratórios, computadores conectados à internet, antena parabólica e equipamento audiovisual, que permitem aprendizado prático nas áreas de informática e gestão.

A entidade vai ganhar uma nova carreta, também para qualificação de tecnologia e gestão, que já está em fase de reforma, totalizando quatro unidades móveis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também