Senar/MS atende demanda de ovinocultores

Com 350 mil cabeças, Mato Grosso do Sul tem vocação pecuária também para ovinocultura; a demanda é maior que a oferta.

Apesar do cenário positivo, o gargalo do setor está na gestão, fator que pode ser sanado, segundo o técnico de campo do programa de ATeG – Assistência Técnica e Gerencial do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o médico veterinário, Custódio Júnior. “O diagnóstico realizado na propriedade identifica tudo que, de certa forma, pode estar prejudicando o desenvolvimento do negócio. Algumas ferramentas de organização como calendário sanitário e melhorias na nutrição garantem resultados e fixam o produtor na atividade”, explica.

Em menos de um ano de atendimento, a iniciativa assiste ovinocultores nos municípios de Campo Grande, Terenos, Sidrolândia, Ribas do Rio Pardo, Figueirão, Camapuã, Aquidauana, Miranda e Corguinho. A meta para 2019 é assistir 40 ovinocultores e incluir na lista propriedades de Chapadão do Sul, Três Lagoas, entre outros.

A iniciativa foi uma demanda dos próprios ovinocultores que perceberam que existia uma dificuldade na comercialização.

Muitas dúvidas norteiam a rotina do criador de ovinos, entre elas, o custo de produção, o manejo, os assuntos relacionados a sanidade e a própria venda dos animais produzidos, neste caso, existe a dificuldade na formação de carga para viabilizar o transporte dos animais. “Muitos ovinocultores atuam profissionalmente no setor mas receber a contribuição da Assistência Técnica impulsiona a troca de experiências, trouxe novas tecnologias, além do compartilhamento de conhecimento entre os participantes do programa em eventos como Dias de Campo, feiras e cursos de Formação Profissional Rural. É uma via de várias mãos”, esclarece o coordenador do Pró-Ovinos, André Nunes.

