Sesc MS arrecada alimentos para a Campanha "Natal na Mesa 2024"

Em busca de transformar o fim de ano de centenas de famílias em situação de vulnerabilidade, o Sesc MS iniciou a Campanha “Natal na Mesa 2024”que vai até 18 de dezembro.

A instituição receberá doações de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar) nas unidades do Sesc que serão destinadas as entidades cadastradas no programa Sesc Mesa Brasil, um projeto nacional do Sesc que atua no combate à fome e ao desperdício.



As doações podem ser entregues nas seguintes unidades do Sesc MS:



Campo Grande

Sesc Administração Regional

Sesc Camillo Boni

Sesc Saúde, Sesc Escola Horto

Restaurante Sesc Sabor e Arte Centro



Aquidauana

Sesc Aquidauana



Dourados

Sesc Dourados



Três Lagoas

Sesc Três Lagoas

