Siqueira "justifica" crítica à PM

O vereador Vinicius Siqueira (DEM) disse que não criticou a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul durante sua fala na sessão ordinária dessa quinta-feira (13). Segundo ele, foi uma sugestão. “É uma sugestão e não uma crítica ao serviço de inteligência da polícia, que tem que descobrir por onde essa droga está chegando.”

Durante a ordem do dia de ontem, o vereador fez uma declaração criticando a ação policial na região da antiga rodoviária. “Ô governador e secretário, estão vendendo crack na rodoviária antiga” e complementa. “O senhor esta fazendo o centro de Campo Grande virar uma cracolândia.”

Ainda durante a fala, Vinicius afirma que é ‘fácil pegar’. “O senhor pega um ‘drogado’ daqueles, dá dinheiro, uns R$ 5, e segue para ver quem está vendendo.

A rápida “solução” para deter todo o crime organizado em Campo Grande gerou polêmica nas redes sociais pela banalização a ação da polícia na cidade.

O comandante do 1º batalhão da polícia militar, o tenente-coronel Claudemir de Melo Domingos Braz, respondeu o vereador. “Nós fazemos todos os dias, prisões de pessoas quando cometem qualquer tipo de crime e a gente sabe fazer nosso trabalho, tanto a PM quanto a policia civil.”

Quanto a simplificação errônea do trabalho policial, o comandante disse. “O senhor tentar ensinar a polícia é a mesma coisa que eu tentar te ensinar a como ser um vereador.”

O tenente-coronel evidenciou também a ação já realizada por eles. “A PM, juntamente com a polícia civil, uma mancha criminal de 40% de roubo e furto na área central. Nós diminuímos uma macha criminal também de 350 usuários de entorpecentes.”

Confira a fala do vereador e a resposta do comandante:

Em contato com o próprio vereador, ele disse que não está contra o comandante. “Eu não estou em atrito com o comandante, nem quero que as operações dêem errado e nem sou contra as operações do comandante, pelo contrário, eu torço por ele.”

De acordo com Vinícius, ele acredita que falta estrutura para os policiais. “O que eu acho, só, é que o governo do Estado tem que dar mais estrutura para que o comando do policiamento do Centro, não só polícia militar, mas polícia civil.”

Sobre a falta de estrutura, o vereador complementa. “A gente não está falando de uma fronteira ou de alguma região muito grande, é um quadrilátero. Se essa droga está chegando ali, é porque não está havendo fiscalização e se está havendo falta de fiscalização, é por falta de estrutura.”

Pela simplificação ao trabalho policial, Siqueira diz que é uma sugestão. “Eles postaram várias fotos de revistas aos usuários. Isso agora é uma sugestão e não uma crítica ao serviço de inteligência da polícia, que tem que descobrir por onde essa droga está chegando.”

