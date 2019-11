Solidariedade no natal, confira os pontos para doação

O Natal é tempo de benevolência, perdão, generosidade e alegria. E o espírito natalino é, na sua essência, o amor em ação. É a prática da bondade e da generosidade. E bondade e generosidade não têm religião. São valores universais, que devem ser cultivados por cada pessoa porque contribuem para o mundo se tornar um lugar melhor, para iluminar o ser humano.

É importante lembrar que podemos fazer diferença e transformar o Natal de alguém. A doação é um ato amoroso que envolve questões pessoais, religiosas e culturais entre outras. Quando se fala em doação, estamos falando em ajudar o próximo, em fazer o bem sem olhar a quem.

Com base em alguns estudos, foi possível comprovar aquilo que muitas pessoas suspeitavam: ajudar o próximo ou praticar uma doação deixa as pessoas ainda mais felizes.

JD1 Notícias preparou uma lista de lugares para você, que quer fazer a sua doação, mas não sabe como começar:

1-Projeto Renascer de uma Nova Esperança:

Instituição que ajuda crianças e adolescentes que possuem hidrocefalia e outras doenças. Aceitam: todo tipo de alimento e produtos de limpeza. Telefone: (067)3044-5530

2-Projeto Tia More:

A escolhinha da Tia More atende no contraturno escolar, de terça a sexta-feira e está localizada na rua Jara, n.150, quadra 30 – lote 45, bairro Jardim Canguru, em Campo Grande. Aceitam: todo tipo de alimento. Telefone: (67)99322-0600

3-Asilo São João Bosco:

Ambiente capaz de proteger e incluir socialmente o idoso, estimulando sua vida social e emocional, oferecendo condições dignas de convivência.

PRIORIDADES: medicamentos, álcool 70, luvas de procedimento, material de limpeza, suplementação e frutas.

4-Casa de Apoio aos moradores de rua São Francisco de Assis:

Organização não governamental (ONG), que abriga a população em situação de rua em Campo Grande. Localizada na rua Monte de Oliveiras, n.113, bairro Estrela do Sul, com funcionamento 24 horas.

Telefone: (067)3351-4013 – Maria Luiza Serrou dos Santos (presidente). Aceitam: todo tipo de alimento não perecível, material de higiene, produtos de limpeza e roupas masculinas.

PRIORIDADES papel higiênico e materiais de limpeza, leite em pó e achocolatado.

5-Casa da Criança Peniel:

Organização Não Governamental fundada em Campo Grande, em dezembro de 1993, com o objetivo de atender crianças e adolescentes vítimas de situações onde houve violações de direitos.Aceitam: todo tipo de alimento não perecível e materiais de higiene.

PRIORIDADES roupa, toalha e roupa de cama.

Telefone: (067)3383-7867 - Facebook: @penielcasadacrianca

6-CICA:

O Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA), fica na rua Nair Alves e Castro, n.113, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na região do Bandeira. O objetivo é oferecer atividades no contra turno escolar tendo em vista que a região é de grande vulnerabilidade, pois se tem muito pontos de drogas e aliciamento de crianças e adolescentes.

Aceitam: alimentos e materiais de limpeza.

Telefone: (067)3387-9627 ou (067)99228-3371 – Mário ou Maísa

7-Casa Dom Bosco:

Desenvolve ações socioeducativas em meio aberto com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social e residem no Bairro Taquaral Bosque e adjacências.

PRIORIDADES: arroz, feijão, farinha de trigo, macarrão, leite, suco em pó, biscoito, bolacha, óleo, sal, açúcar, chá.

8-Salesianos Ampare:

É uma entidade de ação social, da Missão Salesiana de Mato Grosso que presta serviço à comunidade ao atender crianças e adolescentes em situação de risco social.

PRIORIDADES: macarrão, arroz, feijão, sal, bolacha de sal/doce, suco em pó, farinha, detergente, desinfetante, papel higiênico.

9-Lar dos Sonhos Positivos:

Dedicado a crianças e adolescentes soropositivos ou que convivem com pessoas que possuem HIV-Aids. Conhecida como AFRANGEL, a instituição que garante a defesa e garantia de direito através do acompanhamento médico, informação e dignidade a mais de 40 famílias inicia uma nova fase com um novo nome: agora se chama “Lar dos Sonhos Positivos”.

Aceitam: itens comuns de uma cesta básica, além de materiais de limpeza e higiene pessoal.

Telefone: (067)99943-3034

10-Associação Pestalozzi:

Com sede à Rua Pernambuco, n.1256, tem por objetivo a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, defesa e garantia de direitos sociais, realizando e apoiando ações que visem à promoção da pessoa com deficiência intelectual e/ou transtorno neuromotor.

Aceitam: creme de leite, batata palha, massa de bolo, farinha de trigo, suco integral, leite de coco, sardinha, molho de tomate, açúcar, óleo, fermento para pão, fermento para bolo, arroz, macarrão, chá, café, leite líquido e roupas.

Telefone: (067)3316-7610 ou (067)3316-7600 – Elaine ou Pedro

11-Comunidade terapêutica irmãos em Cristo:

Aceitam: alimentos, cobertores, roupas e calçados masculinos.

Telefone: (067)99342-1611

12-Compartilhe o natal:

Em 2019, pelo quinto ano consecutivo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul mobiliza a sociedade, os órgãos públicos e a iniciativa privada para somarem esforços pela inclusão social, com o objetivo de destinar recursos para atender necessidades e direitos dos que estão excluídos.

Faça parte doando brinquedos até o dia 15 de dezembro de 2019, clique aqui para ver os postos de coleta.

13-TJMS:

Seja um padrinho na campanha de Natal do Pacijus do TJMS. O apadrinhamento vai até o dia 6 de dezembro.

Confira aqui mais detalhes.

