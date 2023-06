Startup Jam: Duplas ganham bolsas e terão seis meses para concluir jogos

Promovido pela Startup Sesi, o desafio Startup Jam - Edição Saúde teve dois vencedores, Healthcare Heroes e Salve o Hospital.



A premiação para 1º e 2º lugares é uma bolsa mensal de seis meses no valor de R$ 1 mil para cada integrante da dupla vencedora, além do apoio na fase de execução do projeto.



Segundo a coordenadora de inovação e tecnologia da Startup Sesi, Patrícia Pereira, a ideia do desafio é proporcionar a profissionalização na área dos games e mostrar aos jovens que há várias possibilidades de empreender no setor. "Desafiamos o mercado de games, que é crescente em Mato Grosso do Sul e no Brasil. Durante duas semanas de desenvolvimento, as duplas conseguiram produzir materiais de bastante qualidade. Agora, as duplas vencedoras vão integrar o nosso time durante seis meses e terão os desafios de terminar esses jogos, aprender novas técnicas e compartilhar conhecimento com a nossa equipe", afirmou.



O desafio teve por objetivo estimular uma competição para criação de jogos eletrônicos, com foco em uma das seguintes temáticas de saúde: bem-estar, clínico, hospitalar, diagnóstico, farmácia e treinamentos. Jurados avaliaram os projetos de acordo com tema, engajamento, arte, mecânica de jogo, trilha sonora, usabilidade e detalhes técnicos.



A dupla autora do projeto Healthcare Heroes, que ficou em primeiro lugar na seletiva, é formada pelo programador Gabriel Barberiz e pelo artista Leandro Ishida. O game coloca o jogador no papel de um médico que entra no corpo do paciente para curá-lo de dentro para fora. "Foi uma sensação muito boa ter ganhado, mas também foi tenso, porque a gente não sabia o que esperar dos competidores. Nós demos o nosso melhor para chegar até aqui", disse Gabriel.



Em segundo lugar ficaram o programador Guilherme de Siqueira Bianchini e o artista Josias Matheus, com o projeto Salve o Hospital - jogo de gerenciamento hospitalar que tem a proposta de levar informações e desmistificar o tema para o público infantil.







