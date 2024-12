Sudeco aprova R$ 84,3 milhões para obras na MS-306

A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) autorizou o repasse de R$ 84,3 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO) para a rodovia MS-306, que está sob concessão da Way 306. A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (27).

Os recursos serão destinados à modernização, recuperação, manutenção, operação e ampliação da capacidade da rodovia, que é uma importante via de escoamento de produção no Centro-Oeste.

O projeto total está orçado em R$ 170,7 milhões, e o FDCO será responsável por financiar até R$ 85,3 milhões.

Segundo a superintendente da Sudeco, Luciana de Sousa Barros, a proposta cumpre as diretrizes do FDCO e possui viabilidade financeira para atender ao cronograma previsto.

A concessionária Way 306 terá que apresentar os documentos necessários para formalizar o contrato com o agente operador do fundo.

A MS-306, que possui 219,5 quilômetros de extensão, foi concedida à iniciativa privada em abril de 2020, com contrato válido por 30 anos. A operação teve início em janeiro de 2021, e a cobrança de pedágio começou em abril do mesmo ano.

No entanto, em março de 2023, a Way 306 anunciou o adiamento de obras devido ao aumento dos preços de insumos e à necessidade de revisão do equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

O cronograma foi ajustado, e a empresa informou que ao longo do contrato serão investidos R$ 1,7 bilhão em melhorias, infraestrutura e serviços aos usuários.

Para os primeiros cinco anos de concessão, estão previstos R$ 600 milhões em obras de melhoria, enquanto outros R$ 843 milhões serão destinados à operação e à prestação de serviços.

